Sportmix Tolle Kulisse, perfektes Gelände

Magnus Männer freut sich nicht nur über das Lob der Sportskollegen, die bei ihm daheim untergebracht waren, sondern auch über die Unterstützung der Stadt Zell. Deren Bürgermeister Peter Palme ist mit den Eltern von Magnus Männer zur Schule gegangen; so konnte auf kurzen Wegen geklärt werden, dass die Triathleten aus Nürnberg das Zeller Freibad, das in dieser Saison ohnehin kein Frühschwimmen anbietet, für ihr morgendliches Trainingsprogramm nutzen konnten. Gerade das Schwimmen, so die fünf Athleten unisono, sei in Corona-Zeiten schwierig gewesen, weil viele Hallen- und Freibäder geschlossen waren. „Wir schwimmen in normalen Trainingsjahren schon so 1000 Kilometer“, war von Magnus Männer zu erfahren. Denn Triathlon ist in allen drei Disziplinen eine enorm trainingsintensive Sache. Eben an die 1000 Kilometer Schwimmen, 12 000 bis 15 000 Kilometer Radfahren sowie 3000 Kilometer Laufen werden im Schnitt innerhalb eines Jahres absolviert.

Neben ihrem aufwendigen Trainingsprogramm gönnen sich die Triathleten lediglich eine kurze Pause von drei Wochen im Jahr, meist über die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel oder aber, wenn das Studium solche „Auszeiten“ nötig macht. Drei der fünf Triathleten (Männer, Bogen und Ott) sind Studenten, Henseleit ist Sportsoldat, nur Europameister Frederic Funk kann mit entsprechender Sponsorenunterstützung seinen Lebensunterhalt mit dem Triathlon bestreiten.

Bei den Trainingseinheiten im Zeller Freibad schaute auch der Bürgermeister vorbei. Er bezeichnete es als Ehre für die Stadt im Oberen Wiesental, dass sich so herausragende Leistungssportler hier auf die kommenden Aufgaben vorbereiten.

In diesem Zusammenhang erfuhr das Stadt-Oberhaupt auch, dass die fünf Jungs genau wissen, wo und was sie an Triahtlons absolvieren wollen. In der Zeller Partnerstadt Embrun in den französischen Hochalpen findet alljährlich ein Ultra-Marathon statt, wozu Peter Palme eine Einladung mitbrachte. Die verschoben die fünf Athleten allerdings dankend auf spätere Jahre. Denn die langen Ausdauer-Wettkämpfe seien eher etwas für die älteren Semester ihrer Zunft, hieß es.

„Unsere Ausdauersportart kann auch in eher fortgeschrittenem Alter noch durchaus erfolgreich betrieben werden“, so Frederic Funk auch mit dem Hinweis, dass Deutschlands wohl bekanntester und erfolgreichster Triathlet Jan Frodeno, Olympiasieger und Ironman-Gewinner, im nächsten Monat seinen 40. Geburtstag feiert und damit fast doppelt so alt ist wie die fünf jungen Männer im Zeller Trainingscamp.