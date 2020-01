Sportmix Ulbricht zeigt seine Klasse

Sturz verhindert eine Spitzenplatzierung im ersten Lauf

In den folgenden „Heats“ bestätigte er dann auch seine gute Form. Nachdem er die ersten zwei Läufe souverän gewonnen hatte, schied er allerdings wegen eines Fahrfehlers, an erster Stelle liegend, 20 Meter vor dem Ziel aus. Seine dennoch insgesamt überzeugende Vorstellung bescherte ihm in dieser internationalen Rennserie noch einen guten zwölften Platz.

In der internen deutschen Wertung, bei der gleichzeitig die deutsche Juniorenmeisterschaft ausgetragen wurde, belegte Leon Ulbricht den zweiten Platz hinter Moritz Metzger.

Noch besser lief es für den aktuellen deutschen Vizemeister am zweiten Tag. Platz drei in der Qualifikation und Rang acht im Rennen belegen das. „Mit den Ergebnissen bin ich zufrieden. Wenn ich weiterhin hart an mir arbeite, sehe ich durchaus noch Chancen, in den folgenden Läufen den finalen Endlauf der besten vier Boardercrosser zu erreichen“, sagte Ulbricht nach den Rennen in Grasgehren.

Abseits seiner Leistungsdisziplin, dem Snowboardcross, hat das zwischen den Jahren schon sehr gut geklappt.

Ulbricht auch im Freestyle ein Könner

Bei der NTC Oberstdorf Young­stars Challenge 2020 gewann Leon überraschend den Freeride Contest. Im Slopestyle-Wettbewerb belegte er den zweiten Platz. Diese beiden Podestplatz-Ergebnisse in der Altersklasse U16 reichten dann für den Gesamtsieg, Der Schneemangel am Feldberg und an anderen Veranstaltungsorten wirbelt den Rennkalender gehörig durcheinander. Erst die nächsten Tage werden zeigen, wo und wann es wieder für Leon Ulbricht heißt: „Riders ready, attention, Go!“