Sportmix Und das ohne sieben Stammspieler...

Der EHC hatte sichtlich Mühe, mit den stark aufspielenden Falken mitzuhalten, setzte dann aber nach Ablauf der Strafe ein Ausrufezeichen. Nikolas Linsenmaier setzte Christoph Kiefersauer im Slot in Szene, der mit einem satten Schuss den Freiburger Ausgleich (13.) markierte. In der Folge schaffte es der EHC jedoch nicht, das Momentum auf seine Seite zu ziehen und war den dominanten Falken deutlich unterlegen. Im Brennpunkt war immer wieder Cerveny, der sich in der 19. Spielminute während eines Durcheinanders vor dem eigenen Tor schließlich ein zweites Mal geschlagen geben musste.

Die Drittelpause kamen dem EHC Freiburg und Coach Hoffmann sehr gelegen, denn bei 25:3-Torschüsse war noch reichlich Luft nach oben vorhanden. Und wieder einmal schien Hoffmann die richtigen Worte an seine Spieler gerichtet zu haben. Während sich die Heilbronner Falken durch eine Strafenflut selbst den Wind aus den Segeln nahmen, sollte endlich auch das Freiburger Überzahlspiel Früchte tragen. In der 30. Minute erzielte Nick Pageau nach Zuspiel von Tyson McLellan in Überzahl den längst überfälligen Ausgleichstreffer.

Die Wölfe waren nun am Drücker, und in der 34. Spielminute markierte Förderlizenzspieler Philip Feist mit seinem Treffer aus halbrechter Position die erstmalige Freiburger Führung. Nur knapp drei Minuten später erhöhte David Makuzki aus spitzem Winkel auf 4:2.

Von den Falken war im Mittelabschnitt nicht viel zu sehen, jedoch brachten sie immer mehr Härte ins Spiel. Auf der anderen Seite spielten die Wölfe diszipliniert und drehten den Spielstand binnen weniger Minuten.

Auch der Schlussabschnitt startete turbulent. Nach 43 Sekunden wurde der Videobeweis zu Rate gezogen. Vorausgegangen war ein vermeintlicher hoher Stock von Karl Fabricius, der den Puck aus der Luft ins Tor abgelenkt hätte. Die Entscheidung auf dem Eis lautete „Tor“ und einen eindeutigen Regelverstoß konnten die Unparteiischen nach Konsultieren des Videobeweis nicht feststellen, da wohl Calvin Pokorny den Puck zuletzt abgefälscht hatte.

Die 750 Zuschauer in der pandemiebedingt ausverkauften Heilbronner Eishalle peitschten ihre Falken weiter nach vorne. Doch die Freiburger wehrten sich mit Erfolg und in der 49. Minute stellte Verteidiger Marvin Neher mit seinem Treffer den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Schließlich sorgte Nikolas Linsenmaier (57.) mit dem 6:3 für die Entscheidung.

Tore: 1:0 (10.) Kirsch (Dunham, Fabricius)-PP1, 1:1 (13.) Kiefersauer (Linsenmaier, Billich), 2:1 (19.) Fabricius (Kirsch), 2:2 (30.) Pageau (McLellan, Wittfoth)-PP1, 2:3 (34.) Feist (Danner, Kiefersauer), 2:4 (37.) Makuzki (Brückmann), 3:4 (41.) Fabricius (Williams, Fern), 3:5 (50.) Neher (Billich, Wittfoth)-PP1, 3:6 (57.) Linsenmaier (Danner).