Sportmix UngeplanterFestakt

Umso härter traf es viele Swiss-Indoors-Besucher, dass das Tennis-Spektakel in den Jahren 2020 und 2021 zweimal in Folge wegen der Covid-19-Pandemie ausfiel.

Eigentlich wollten Turnierpräsident Roger Brennwald das 50-jährige Bestehen der Swiss Indoors 2021 in einem würdigen Rahmen feiern. Die Pandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Statt die Hände in den Schoß zu legen, nutzte man die Zeit, um die 50-jährige Erfolgsgeschichte aufzuarbeiten und in Buchform zu verfassen. Die Vernissage in der idyllischen Parkanlage Widenmoos in Reitnau/Kanton Aargau markierte am 21. Oktober 2021 den eigentlichen 50-Jahr-Festakt des 1970 entstandenen Turniers. Über 150 geladene Gäste erwiesen Roger Brennwald die Ehre.