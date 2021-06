Sportmix Unglaublich, sein Gedächtnis

Letzter Sonntag im September 1956, ein sonniger Herbsttag. Gerhard Werner Vögtler schreibt seinen ersten Bericht für die Heimatzeitung. Vom Fußballspiel des SC Haagen gegen den FC Steinen-Höllstein, 3:3 ging’s nach einer 3:1-Führung der Haagener Mannschaft auf dem Sportplatz am Wuhr aus. Als wäre es gestern gewesen.

Ab 1959 volontierte er bei der Heimatzeitung, dem „Oberbadischen Volksblatt“. Im Oktober vor 61 Jahren gab es im Lörracher Stadion an der Haagener Straße mit dem weltweit ersten Zehnkampf-Länderkampf der Leichtathleten aus Deutschland und der Schweiz nicht nur ein historisches Sportereignis, sondern auch die internationale Feuertaufe eines „Königs der Athleten“: Willi Holdorf aus Glückstadt an der Elbe wurde wenige Jahre später, 1964, in Tokio Zehnkampf-Olympiasieger.

Nach dem beruflichen Wechsel 1962 zu einer Sportnachrichtenagentur in Hamburg erlebte der in Lörrach geborene Jung-Sportjournalist noch viele Sternstunden. Im Olympischen Dorf der Sommerspiele 1968 in Mexico City lernte er die Olympiastarter Karl Wenk aus Brombach und Gunther Spielvogel aus Weil am Rhein kennen. Bei den Sommerspielen 1972 beobachtete Vögtler im Münchner Olympiastadion Ottmar Hitzfeld, den Lörracher Fußballspieler des FC Basel als Torjäger der Olympiamannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Hitzfeld stürmte neben Uli Hoeneß. Als Bayerntrainer sagte Hitzfeld ihm in einem Interview: „Olympische Spiele sind für jeden Sportler das Größte.“

Ende der siebziger Jahre kehrte Gerhard Werner Vögt­ler in seine Heimat zurück und arbeitete fortan als ständiger freier Mitarbeiter in der Sportredaktion des Verlagshauses Jaumann. Viele Jahre lebte er in seinem Elternhaus im Lörracher Ortsteil. Später nach dem Verkauf des Hauses siedelte er in eine Wohnung in Bamlach um, pendelte aber zwischen Berlin, wo seine Lebensgefährtin wohnte, und dem Markgräfler Land hin und her.

In Berlin trug es sich auch zu, dass Gerhard Werner Vögtler 1992 über das Deutsche Fußball-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion zwischen Borussia Mönchengladbach und Hannover 96 mit dem ehemaligen Lörracher FVL-Jugendspieler Oliver Freund berichtete. Außenseiter Hannover gewann 4:3 im Elfmeterschießen. Tags darauf fotografierte Vögtler in einem Berliner Hotel Oliver Freund mit dem DFB-Pokal für die Heimatzeitung. „Den Pott musste ich im Foyer ergattern, indem ich ihn einem jungen Spieler des neuen Pokalsiegers aus der Hand nahm und in eine ungestörte Ecke flüchtete, um das Bild zu schießen. In dem Moment hätte ich den Cup aus dem Hotel entführen können, es wäre niemandem im Trubel aufgefallen“, erzählt er. „Olli“ Freund sagte später, seine Mitspieler hätten geglaubt, er wäre ein vom Verein engagierter Sicherheitsbeamter.

Nicht so harmlos verlief seine wohl größte Sternstunde, bei den Olympischen Winterspielen 1968 in Grenoble. Als Reporter der Hamburger Agenturredaktion deckte „Spürhund“ Vögtler die „heißen Kufen“ der Rodlerinnen aus der DDR auf. Er hatte einen entsprechenden Hinweis des polnischen Vorsitzenden der internationalen Jury bekommen, wartete deshalb nach dem Rennen an der Rodelbahn. Da bekam er mit, dass die Kufen der DDR-Rodler im Hotel an einer Heizung angewärmt wurden und somit der Schlitten unerlaubt schneller wurde. Wegen „Materialdopings“ wurden die in Führung liegenden DDR-Rodlerinnen daraufhin disqualifiziert. Die führende DDR-Sportzeitung „Sportecho“ bezeichnete Vögtler in einem Kommentar als „einen Agenten der Bonner Regierung mit dem Auftrag einen Anschlag auf die selbständige Olympiamannschaft der DDR“ zu verüben.

Als Bonner Agent wurde er in der DDR auch 1975 nach den Turn-Europameisterschaften in Bern ausgemacht. Für die größte deutsche Tageszeitung aus Hamburg berichtete Gerhard Werner Vögtler exklusiv mit dem Aufmacher auf der Titelseite über die Flucht des DDR-Turners Wolfgang Thüne in die Bundesrepublik. In enger Zusammenarbeit mit der Hamburger Redaktion recherchierte er, dass Thüne wenige Stunden nach der Flucht aus Bern von Verwandten in Essen aufgenommen wurde.

Nach seiner Rückkehr in die Heimat war Gerhard Werner Vögtler ein unentbehrliches Mitglied der Sportredaktion Schon bald kreierte er eine neue Kolumne: In seinem „Moment Mal“ hielt er der Sportwelt im Kleinen wie im Großen den Spiegel vor. Journalistisch berichtete er im Verlagshaus vor allem über den Fußball und Radsport, aber auch intensiv über die Randsportarten Gewichtheben und Kunstradsport.

Keine Frage: Gerhard Werner Vögtler zählte zu den Pionieren des Lörracher Journalismus. Die heimische Sportwelt verliert mit ihm einen ihrer beeindruckendsten Chronisten.

Der Mann mit dem unglaublichen Gedächtnis förderte mit seiner Berichterstattung nachhaltig den Frauensport. So begleitete er 1998 die KSV Lörrach-Gewichtheberin Monique Riesterer bei ihrem EM-Titelgewinn und kleidete die erste olympische Goldmedaille für unsere Region durch die Mountainbikerin Sabine Spitz in Worte. Sportlerinnen wie Riesterer und Spitz, aber auch die in Lörrach geborene Fußballnationalspielerin Melanie Behringer haben den Lehrsatz des legendären Rudertrainers Karl Adam - „Trainiere den Mann, sich selbst zu trainieren“ - längst verinnerlicht.

Gerhard Werner Vögtler hat trotz großer körperlicher Beschwerden bis vor fünf Wochen noch sein Moment Mal wie ein Schweizer Uhrwerk für die Samstag-Ausgabe geliefert. Dann verließen ihn die Kräfte, und am Sonntag schloss er seine Augen für immer. Seine letzte Ruhestätte findet Gerhard Werner Vögtler im dänischen Städtchen Vojens-Skrydstrup, wo sein Sohn mit seinen beiden Enkeln wohnt.