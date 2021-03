Sportmix Unglaubliche Vereinstreue

Am 11. August 1992 in Breisach bei Freiburg geboren, folgte der junge Alex schnell dem Vorbild seines Bruders Felix und zog sich die Schlittschuhe an. Brückmann ist ein Freiburger Eigengewächs, wie es im Buche steht. Er durchlief sämtliche Nachwuchsstationen bei den Wölfen. Von der Laufschule über das erste Profispiel bis zum heutigen Tag trug er in seiner kompletten Karriere ausnahmslos das Trikot des EHC Freiburg. Eine solche Vereinstreue durch alle Hochs und Tiefs ist in der heutigen Zeit etwas ganz Außerordentliches.

Mit dem EHC Freiburg stieg er 2012 von der Regionalliga in die Oberliga und 2014 von der Oberliga in die DEL2 auf. Scheinbar mühelos bewältigte er die höheren Ansprüche und gehört seit Jahren zu den konstantesten und offensiv gefährlichsten Verteidigern bei den Wölfen und in der gesamten Liga. Alexander Brückmann ist eine zentrale Identifikationsfigur des Freiburger Eishockeys und vertritt mit seinem Auftreten und seinen Werten die gesamte Eishockey- und Sportregion auf und neben dem Eis.