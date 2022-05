Sportmix Unsportlichkeit nützt Freiburg nichts

Zunächst wurden die beiden Einzelpartien an den Positionen fünf und sechs gestrichen, weil Grenzachs Lizanne Mordig zu früh in den Spielberichtsbogen eingetragen worden war. Wegen eines Staus (Einreise am Rheinfelder Zoll) kam die Schweizerin erst fünf Minuten vor Beginn der Begegnung auf der Anlage am Gmeiniweg an. Erst dann hätte sie in den Spielberichtsbogen eingetragen werden dürfen. Ihr Name stand aber schon auf dem Bogen. Darauf pochten die Gäste vehement. So gewannen der FTC II die letzten beiden Einzel kampflos. „Es stimmt schon, wir haben gegen Paragraf 26 der Spielordnung verstoßen. Aber in der Vergangenheit wurde oft schon einmal ein Auge zugedrückt, wenn’s so eng war. Deshalb ist für mich das Freiburger Verhalten schon ein starkes Stück“, echauffierte sich Teamsprecherin Claire Hupfer, deren Match ebenfalls gestrichen worden war.