Sportmix Unter die besten Acht sein Ziel

Lörrach (pd/nod). Paul Rabe, Jahrgang 2006, steht auf Rang 14 der Meldeliste. Doch Rabe will mehr, als seinen Melderang bestätigen: „Mein Ziel ist es, bei den Deutschen unter die besten Acht zu kommen.“ Das ist nicht unrealistisch. Schon bei den Badischen Meisterschaften in Konstanz glänzte der Wurfspezialist mit sechs Bestleistungen. Dabei blieb Rabe allerdings in seinen Top-Disziplinen Kugel und Diskus hinter seinen Möglichkeiten zurück.

Wenn er heute und am Samstag seine Bestwerte (Kugel 14,30 Meter und Diskus 47,18 Meter) abrufen kann, ist ein Platz unter den besten Acht gut möglich. Alleine seine Diskusleistung würde im Vergleich zu Konstanz 150 Punkte mehr einbringen. Wenn er also die Leistungen aus Konstanz wiederholen und sich in den beiden Wurfdisziplinen verbessern kann, hat Paul Rabe die Möglichkeit, klar über 5000 Punkte zu kommen.