Sportmix US-Boy der Erste im Achtelfinale

Wer den US-Boy aber abgeschrieben hatte, wurde in Durchgang zwei eines Besseren belehrt. Die Nummer 44 der Welt war nun im Match, punktete fleißig mit seiner Vorhand-Peitsche. Doch Goffin hielt dagegen, wehrte zahlreiche Breakbälle ab und rettete sich in den Tiebreak. Dort schien der 31-Jähige nach zwei Minibreaks und einer 4:2-Führung auf der Siegerstraße. Doch Brandon Nakashima kämpfte sich ins Spiel zurück und glich mit fünf „Winnern“ in Folge nach Sätzen aus.

Im Entscheidungssatz reichte Nakashima dann ein Break zum 4:2, um den Einzug ins Achtelfinale perfekt zu machen.

Roger Brennwald und die Fans hatten es sich so sehr gewünscht, dass sich Roger Federer nach seiner am 15. September dieses Jahres kommunizierten Rücktrittsentscheidung und der damit verbundenen Absage für die Swiss Indoors, bei diesem größten Hallen-Event der Schweiz noch einmal in seiner Heimatstadt offiziell präsentiert, sich gebührend verabschiedet. Doch daraus wird vorerst nichts. King Roger hatte nach seinem Karriereende andere Pläne.

Brennwald wurde auf dem falschen Fuß erwischt und musste am 10. Oktober bekannt geben, dass es nach den bewegenden Momenten bei Federers letztem Auftritt anlässlich des Rod-Laver-Cups in London zeitnah nicht zu einer zweiten Verabschiedung in Basel kommen wird.

Auch ohne Federer-Tränen ist es dem umtriebigen Swiss Indoors-Präsidenten gelungen, ein hochkarätiges Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen. Trotz der Absage von Nick Kyrgios, der Federer ersetzen sollte, warten die Swiss Indoors nach der zweijährigen Corona-Pause mit großen Stars auf. Vorne weg marschieren die beiden Shooting Stars Carlos Alcaraz (Spanien), US-Open-Sieger und Weltranglisten-Erster, sowie der Norweger Caspar Ruud, der in der Weltrangliste an Position drei geführt wird. Ruud hatte in diesem Jahr das Finale bei den US- und French-Open erreicht.

Programm am Dienstag:

Centre Court, 15 Uhr: Roman Safiullin (Qualifikant, Rumänien) – Andy Murray (Großbritanien; anschließend: Maxime Cressy (USA) – Dominic Stricker (Schweiz); nicht vor 19 Uhr: Stan Wawrinka (Schweiz) – Casper Ruud (Norwegen); anschließend: Roberto Batista Agut (Spanien) – Laslo Djere (Serbien).