Doch bei Finja Lipp macht das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. Sie musste am Samstag schweren Herzens ihren Start absagen (wir berichteten). Geplant ist zzur Zeit, dass die Geschwister am letzten Septemberwochenende beim Finale in der Nachwuchs-Bundesliga in Wetter (Ruhr) starten. Eine Woche später ist dann die Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften im Short Track anvisiert.

Wenigstens Miron Lipp durfte in Val di Sole an den Start gehen und lieferte prompt. Die ersten drei Runden stand er zwar auf der Strecke kontinuierlich im „Stau“, schaffte es aber, 18 Plätze gutzumachen. Am Ende landete Lipp als viertbester Deutscher auf dem 74. Rang.