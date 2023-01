Sportmix Verstärkung für Organisationsteam

„Die Organisation des Ultra Bike war in den letzten Jahren nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie, sondern auch durch genehmigungsbedingte Themen sehr herausfordernd. Es ist daher nicht verwunderlich, dass unser ehrenamtliches Organisationsteam an seine Grenzen gestoßen ist. Es war daher an der Zeit, die Organisationsstruktur an die Anforderungen anzupassen. Ich bin äußerst glücklich, dass wir mit Britta Schreiber eine Expertin im Sport gefunden haben, die dem Ultra Bike in den kommenden Jahren neue Impulse verleihen wird“, so Benjamin Rudiger.

Die Planungen für die 23. Auflage des Mountainbike-Klassikers sind angelaufen. Analog zum letzten Jahr warten vier verschieden lange Strecken von 43 bis 118 Kilometern Länge auf die Marathonfans. Die Königsstrecke Ultra führt abermals direkt über den Feldbergpass und wird mit 3550 zu bewältigenden Höhenmetern wieder eine echte Herausforderung für die vielen Profis und Hobby-Mountainbiker sein.

Der Startschuss fällt in diesem Jahr wieder am Sonntagvormittag. Der Samstag ist damit reserviert für eine Bike-Messe und die Rennen der Jüngsten im Rahmen des Schwarzwälder Mountainbike Cups.