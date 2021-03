Sportmix Viele Stars und keine Fans

Basel (pd/mib). Das große Interesse der Athleten aus aller Welt rührt daher, dass in der St. Jakobshalle wichtige Punkte auf dem Weg in Richtung Olympischer Spiele in Tokio vergeben werden und dass die Spielerinnen und Spieler sehr erleichtert sind, endlich wieder spielen zu können. Die Swiss Open können daher mit einem herausragenden Feld aufwarten. Von den angemeldeten Badmintonspielern können wegen der limitierten Kapazitäten in den einzelnen Konkurrenzen nur knapp die Hälfte überhaupt teilnehmen.

Sicher antreten in Basel dürften Viktor Axelson und Carolina Marin. Sie sind momentan die besten europäischen Einzelspieler. Aber auch andere große Namen wie Publikumsliebling Saina Nehwal oder Sindhu Pusarla, die sich an der Weltmeisterschaft in Basel zur Titelträgerin kürte, werden beim Yonex Swiss Open mit von der Partie sein.