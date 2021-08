Sportmix Viele Tore und Kontakte aufgefrischt

Weil am Rhein. Mal etwas anders: Der RSV Weil, der ja seit längerer Zeit in der Schweizer Liga beheimatet ist, hat am vergangenen Wochenende gleich zweimal gegen einen Vertreter aus der deutschen Bundesliga getestet. Der aktuelle Vizemeister IGR Remscheid gab seine Visitenkarte ab.

Im Rahmen des Trainingslagers der Gäste aus dem Bergischen Land im Nonnenholz ging es in der Rollsporthalle zur Sache. Die erste Partie am Freitag, die zweimal 30 Minuten und einmal 20 Minuten dauerte, ging mit 13:10 an die Gäste. Spiel Nummer zwei am Sonntag gewann Weil dann mit 8:3.