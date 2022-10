Sportmix „Vieles ist auch eine mentale Sache“

Frage: Sie fliegen direkt von Frankfurt aus nach Salt Lake City?

Nein, nach Las Vegas und von dort aus dann fahren wir nach St. George.

Frage: Sie haben sich vergangenes Jahr für die 70.3-WM qualifiziert. In diesem Jahr folgte dann die Qualifikation für den Iron Man auf Hawaii. Warum nehmen Sie in St. George teil, haben aber auf den Iron Man verzichtet?

Ich hatte mich zuerst für St. George qualifiziert. Damals war es noch nicht geplant, dass ich überhaupt die Lang-Distanz in dieser Saison mache. Daher habe ich mich entschieden, den Startplatz in St. George anzunehmen. Durch einen Sponsor konnte ich dieses Jahr dann doch beim Iron Man in Thun teilnehmen und mich dann eher zufällig für den Iron Man auf Hawaii qualifiziert. Da die Kosten aber sehr hoch sind und die Termine sehr eng beieinander liegen, habe ich mich gegen eine Teilnahme auf Hawaii entschieden.

Frage: Sie haben es gerade angesprochen: Sponsoring. Wie wichtig ist das für Sie? Denn in Deutschland wird ja nur die Olympische Distanz gefördert...

Das ist korrekt. Man ist da sehr auf sich alleine gestellt, gerade für die Langdistanz. Man muss sich alles selbst finanzieren. Die Startplätze sind teilweise sehr teuer. Dann sind auch hohe Reisekosten dabei, wie jetzt für die WM. Hinzu kommen die Unterkünfte, das Trainingsmaterial, die Eintritte für die Schwimmbäder und noch ganze andere Dinge, an die man so zunächst einfach nicht denkt. Daher bin ich gerade als Studentin auf Sponsoren angewiesen.

Frage: Wie hoch sind die Kosten beispielsweise für St. George?

Alleine für die Wettkampfwoche rechne ich mit mindestens 4000 Euro für Flug, Unterkunft und Ernährung.

Frage: Wie erfolgreich ist Ihre Suche nach Sponsoren?

Ich bin immer noch auf der Suche. Ich freue mich über jeden Sponsor und habe jetzt auch ein Crowd Funding gegründet, um dort Unterstützung zu bekommen. Ich bekomme auch Unterstützung von Freunden und Verwandt. Auf diese Unterstützung bin ich angewiesen, dass ich den Traum überhaupt realisieren kann und auch in der nächsten Saison wieder Wettkämpfe bestreiten kann.

Frage: Triathlon ist eine faszinierende und abwechslungsreiche Sportart. Aber gerade die Iron Man-Distanz verlangt körperlich alles. Wie bewältigt eine junge Frau wie Sie diese Strapazen?

Ich denke, dass vieles auch eine mentale Sache ist, dass man sich gut darauf vorbereitet und dann Schritt für Schritt an die Sache ran geht. Man darf es nicht als Riesensache sehen, sondern Schritt für Schritt bewältigen. Dann ist es auch gar nicht so viel, wie man es sich im Vorfeld vorstellt. Es ist auch ganz wichtig, dass man es zusammen macht – auch den Weg dorthin. Die Vorbereitung ist ganz wichtig, dass man es im Team macht, dass einen die Familie unterstützt.

Frage: Aber den Flug nach St. George treten Sie alleine an?

Ich reise mit einem Kollegen, der sich ebenfalls qualifiziert hat. Außerdem kommt mein kleiner Bruder dann auch noch nach.

Frage: Wie sieht Ihr Team aus? Haben Sie einen Physiotherapeuten dabei? Oder einen Arzt?

Leider muss ich mir mein Team komplett alleine zusammenstellen und bin dabei auf mich gestellt. Ich hatte zuletzt auch mit erheblichen Rückenproblem zu kämpfen und musste mir dann ganz normal ein Rezept holen und mir einen Physiotherapeuten suchen. Ich hatte das Glück, dass ich da unterstützt wurde. Aber ich muss meine Saison selbst planen und habe kein Trainerteam. Es ist jetzt nicht so wie beim Fußball oder beim Kunstturnen.

Frage: Kunstturnen ist das richtige Stichwort. Sie waren früher eine gute Turnerin. Wie kommt man dann zum Triathlon?

Ich war bis 2014 auf dem Sportgymnasium in Frankreich. Hatte dann aber sehr viele Unfälle. 2019 hatte ich einen Unfall am Barren und das war das Ende meiner Karriere. Da habe ich beschlossen, etwas anderes zu machen und bin über meine Mutter zum Ausdauersport gekommen. Zu meinem 18. Geburtstag habe ich mir einen Start beim Berlin Marathon gewünscht. Das hat mir extrem viel Freude gemacht und ich fand es auch eine richtige Herausforderung. Es war einfach cool.

Frage: Wie war das Ergebnis?

Ich war mit 3:59 unter der Vier-Stunden-Marke und war dann in meiner Altersklasse sogar Dritte. Da war ich richtig stolz drauf. Danach war ich sehnsüchtig nach weiteren Abenteuern. Ich war dann in Neuseeland und bin über meine Gastfamilie zum Triathlon gekommen. Zusammen mit meinen Gastkindern habe ich schwimmen gelernt und habe mich dann für meinen ersten Viertel-Triathlon angemeldet. Ich fand es unglaublich toll und es hat mir die Leidenschaft wiedergegeben, die ich beim Turnen durch den Druck oder die Verletzungen verloren hatte. Ich kam dann nach Deutschland zurück und habe quasi zeitgleich mit Corona mit dem Triathlon begonnen.

Frage: Wie waren denn in dieser Zeit Ihre Trainingsmöglichkeiten?

Schwimmen war sehr schwer und es ist auch meine schwächste Disziplin. Während der Pandemie war es schwierig, weil man sich entweder ständig testen lassen musste oder die Impfung vorzeigen musste. Dann waren die Bäder teilweise auch komplett geschlossen. Dann konnte ich eine Zeit lang überhaupt nicht schwimmen. Mittlerweile ist es besser geworden. Aber es hat uns alle natürlich sehr eingeschränkt.

Frage: Jetzt geht es am Montag nach Utah. Was für Ziele haben Sie sich gesetzt?

Mein größtes Ziel ist es, einfach mein Bestes zu geben und es als Herausforderung zu sehen. Es ist das erste Mal, dass ich an einer Weltmeisterschaft teilnehme. Ich denke, dass ich da viele Erfahrungen sammeln kann und viele positive Eindrücke sammeln werde. Was für einen Platz ich am Ende mache, ist für mich Nebensache. Ich will meine persönliche beste Leistung zeigen und alles aus mir herausholen. Ich habe in den letzten Wochen viel trainiert, noch mal einen Sprung gemacht und langsam merke ich, wie sich die Puzzleteile zusammenlegen und dass alles wirklich passt. Ich konnte sehr gut regenerieren, auch durch das Training in meinem Fitness-Studio.