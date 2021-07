Sportmix Virtuelle Zusammenkunft

Schwörstadt (pd/mib). Diese besonderen Zeiten erfordern viel Flexibilität. Das wissen die Verantwortlichen in den Vereinen nur zu gut. Viele, viele Stunden wurden in den vergangenen Monaten mit Hygienekonzepten, Öffnungsstrategien oder der Neueinteilungen von Turngruppen verbracht. Nun also ein Gauturntag am heimischen Monitor.

„Den Zeitraum seit März 2020, als es den ersten Lockdown aufgrund der Covid- Pandemie gab, wird uns allen als besondere Zeit in Erinnerung bleiben“, lässt der MHTG in einer Pressemitteilung wissen. Aufgrund der rechtlichen Vorgaben sei der Turngau in der Lage, den Gauturntag, virtuell abzuhalten.