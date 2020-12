Sportmix Von Träumen, Gerüchten und Medaillen

7.1.: Klare Sache: Für den TuS Adelhausen ist im Playoff-Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft Endstation. Nach dem 8:18 im Hinkampf muss sich der Dinkelberg-Klub auch auswärts im Rückkampf beim amtierenden Titelträger, Wacker Burghausen, geschlagen geben. 4:24 heißt es aus Sicht der Gäste, die nur zu neunt anreisen und die Gewichtsklasse bis 66 kg-Greco unbesetzt lassen. Lediglich dreimal geht der TuS als Sieger von der Matte. Mit 3:2 besiegt Fliegengewichtler Nedyalko Petrov Fabian Schmitt, Dominik Etlinger (75 kg-Greco) lässt Michael Widmayer beim 7:1 keine Chance und Nachwuchsmann Paul Schmidt (61 kg-Freistil) holt ein 0:4 auf und behält gegen Erwin Kobsar mit 6:4 die Oberhand.

7.1.: Die Bundesliga-Schützen des ESV Weil am Rhein haben den Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft verpasst. Am letzten Wettkampf-Wochenende der Quali-Runde gewinnen Michael Schwald & Co. zwar mit 5:0 gegen Altheim Waldhausen, gehen aber gegen Kelheim-Gmünd beim 1:4 leer aus. Am Ende wird der ESV mit 10:12-Punkten Siebter in der Tabelle.

8.1.: Ein Traum geht in Erfüllung: Elias Asal, Biathlet aus Todtnau, vertritt die deutschen Farben bei den 3. Olympischen Jugend-Winterspielen in Lausanne. Der 17-Jährige wird vom Deutschen Olympischen Sportbund nominiert. Für Asal stehen schon eine Handvoll Siege beim Deutschland-Pokal sowie zwei zweite Plätze bei den Deutschen Meisterschaften auf der Agenda.

8.1.: Die Frauen des SV Hänner haben sich den Bezirksmeistertitel im Futsal gesichert. In der Silberberghalle in Todtnau besiegt Hänner im Finale den SV Niederhof und sichert sich damit auch das Ticket für das Turnier um die Südbadische Meisterschaft. Dritter werden die Gastgeberinnen.

10.1.: Sinah Hänßler-Hug vom TuS Lörrach-Stetten stellt beim Leichtathletik-Meeting in Offenburg gleich zwei persönliche Bestmarken auf. Im 60 Meter-Lauf der Frauen stoppt die Uhr bei 7,96 Sekunden.

10.1.: Die Gerüchteküche brodelt lange heftig, nun ist es klar: Die RG Hausen-Zell, bisher in der 1. Bundesliga Südwest aktiv, zieht sich nach zwei Jahren zurück und will in der kommenden Runde in der Regionalliga an den Start gehen. Der Grund ist die personelle Situation. Langjährige Teamstützen treten kürzer, Leistungsträger ziehen einen Wechsel in Erwägung. Damit der eigene Nachwuchs weiter aufgebaut werden kann, soll es in der höchsten Liga des Landes zur Sache gehen.

10.1.: Beim CSI***** in Basel holen sich in der St. Jakobshalle Europameister Martin Fuchs und Emanuele Gaudiano die ersten Siege bei der diesjährigen Auflage. Der Deutsche Christian Ahlmann sichert sich zum Auftakt Rang drei.

11.1.: Auch der zweite Tag des Fünf-Sterne-CSI geizt nicht mit grandiosen Leistungen. Dazu tragen auch die beiden Oberrhein-Ausnahmekönner Hans-Dieter Dreher und Pia Reich bei. Dreher wird in einem Jagdspringen Vierter, Reich schafft als Achte den Sprung in die TopTen.

11.1.: Weltmeisterin Melanie Behringer ist wieder beim SC Freiburg. Die Wiedenerin, die 123 Länderspiele für Deutschland bestreitet und in der Bundesliga für den SCF, den 1. FFC Frankfurt und den FC Bayern München spielt, fungiert beim Bundesligisten aus dem Breisgau nun als Standardtrainerin.

13.1.: Das Derby in der 2. Bundesliga zwischen den Tischtennis-Damen des ESV Weil und der DJK Offenburg geht mit 6:1 an die Gastgeberinnen. Vivien Scholz & Co. machen kurzen Prozess und rücken in der Tabelle bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Weinheim heran.

13.1.: Das Weltcup-Springen beim CSI in Basel geht heuer an einen Eidgenossen. Steve Guerdat und sein elfjähriger Wallach Victorio des Frotards sichern sich damit das Double. Denn bereits beim Grand Prix zwei Tage zuvor triumphiert der Weltranglistenzweite. Beim Höhepunkt in der St. Jakobshalle, wo 900 Tonnen Spezialsand liegen, wird Hans-Dieter Dreher Sechster. Er erreicht mit Prinz ebenfalls das Stechen und bleibt fehlerfrei.

14.1.: Bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Lausanne verpasst Elias Asal vom SC Todtnau hauchdünn die Bronzemedaille. Dem Biathleten fehlen über die Distanz von 12,5 Kilometern gerade einmal 1,5 Sekunden auf einen Podestplatz. Der Wiedener zeigt ein beherztes Rennen und trifft am Schießstand 18 Mal ins Schwarze. Asal: „Es war mein erstes internationales Rennen. Die Zuschauer haben eine Mordsstimmung gemacht, gerade am Anstieg. So etwas habe ich bisher nur im Fernsehen gesehen.“

14.1.: Die Tinte ist trocken: Der FC Auggen, der in der Verbandsliga gegen den Abstieg kämpft, verlängert vorzeitig mit Trainer Marco Schneider. „Wir sind überzeugt davon, dass, unabhängig von der aktuellen sportlichen Situation, das gemeinsam ausgearbeitete Konzept und die Person Marco Schneider genau zu unserem Verein passen“, sagt Sportchef Björn Giesel.

15.1.: Fabian Kaskel vom SC Todtnau hat beim Deutschland-Pokal am Notschrei allen Grund zum Jubeln. Der Bad Säckinger feiert in der Klasse J17 zwei Siege. Und zwar im Einzelrennen über 6,9 Kilometer trotz zweier Schießfehler und tags darauf im Sprint, wo er gänzlich ohne Fehlschuss bleibt.

18.1.: Ein Rheinfelder Duell gibt es bei den Hallen-Bezirksmeisterschaften der Jugend. Bei den U14-Juniorinnen stehen sich Linn Lehnen und Rieke Wendt gegenüber. Letztere behält klar mit 6:1 und 6:1 die Oberhand. Bis ins Finale schafft es bei den U16-Juniorinnen Frieda Sutter vom TC Schopfheim. Dort unterliegt sie dann Magdalena Kaminski (TC Schönberg) mit 6:7 und 2:6. Im Endspiel geschlagen geben muss sich auch Konstantin Hartmann vom TC Schopfheim. In der U14 ist Jan Scholz (TC Schönberg) eine Nummer zu groß.

18.1.: Ringer Florian Neumaier aus Steinen, der für die RG Hausen-Zell auf die Bundesliga-Matte geht, holt sich Rang drei beim World-Ranking-Turnier „Matteo Pellicone“ in Rom. In der Greco-Klasse bis 82 Kilogramm besiegt er im kleinen Finale den US-Amerikaner John Stefanowicz mit 5:1. Elena Brugger vom TuS Adelhausen muss in der Klasse bis 57 Kilogramm im Viertelfinale die Segel streichen.

20.1.: Beim Gauturntag des Markgräfler Hochrhein-Turngaus beschließen die Mitglieder die Einstellung eines hauptamtlichen Geschäftsführers. Wiedergewählt in der Festhalle Istein werden der Vorsitzende Dieter Meier und sein Team.

20.1.: Beim Hallenturnier des FC Wehr setzt sich die U19 des Freiburger FC durch. Titelverteidiger FV Lörrach-Brombach muss sich mit 3:4 im Finale geschlagen geben.

20.1.: Beim PS-Immo-Cup sehen die Zuschauer wieder hochkarätigen Juniorenfußball. Bei der U14 sichert sich unter dem Hallendach mit jeder Menge Power und unter den Augen von Italiens Weltmeister Fabio Grosso der Nachwuchs des FC Bayern München den Titel. Zweiter wird der VfB Stuttgart, Dritter der FC Basel. Bei der U13 setzt sich der VfB durch. Dahinter folgten die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg. Unter freiem Himmel ist Juventus Turin das Maß aller Dinge bei den U14-Junioren. Hoffenheim wird Zweiter. Bei der U13 sind es die Kicker des FC Bayern, die den Turniersieg einheimsen.

21.1.: Bei den Südbadischen Meisterschaften der U15 in der Tumringer Halle gehen motivierte Judoka auf die Matte. Dabei holt die Judoschule Haltingen gleich sechs Einzelsiege. Der TSV Rot-Weiß Lörrach feiert einen Titel.

22.1.: Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der U18 im Sindelfinger Glaspalast setzt Simea Thanei vom TV Wehr ein Ausrufezeichen. Über 60 Meter-Hürden kommt sie auf den vierten Platz. Die Zeit stoppt bei 8,90 Sekunden. Für Thanei ist es eine neue persönliche Bestmarke.

22.1.: Der TuS Efringen-Kirchen sichert sich ungeschlagen den Titel des Bezirksmeisters im Futsal. Fünf Spiele, fünf Siege: das ist die Bilanz der Rebländer. Sechs Mannschaften sind in der Weiler Sporthalle an der Egerstraße am Start. 91 Treffer gibt es zu bejubeln. Zweiter wird der SV Waldhaus, Dritter wird der FC Steinen-Höllstein.

27.1.: Pirmin Vollmer vom SV Gresgen ist Baden-Württembergischer Meister. In der Freistil-Klasse bis 125 Kilogramm lässt der Junior die Konkurrenz hinter sich. In der Greco-Klasse bis 63 kg wird Nico Streule (WKG Weitenau-Wieslet) Dritter.

27.1.: Einstand nach Maß für den alten und neuen Trainer Reiner Brinker. Die Rollhockeyaner des RSV Weil am Rhein besiegen in eigener Halle in der Nationalliga B den RC Uttingen klar und deutlich mit 8:1.

29.1.: Zwei Medaillen sichert sich Franz Didio vom ESV Weil bei den Baden-Württembergischen Seniorenmeisterschaften in Sindelfingen. In der Altersklasse M75 ist er im Kugelstoßen und seinen 11,67 Metern nicht zu schlagen. Im Weitsprung schlägt mit 3,76 Metern Rang zwei zu Buche.

29.1.: Der 20-jährige Mountainbiker Tim Meier vom RSV Rheinfelden wird bei der Jahresauftaktsitzung des Radsportbezirks Hochrhein-Wiesental zum neuen Vorsitzenden gewählt. Vorgänger Peter Rogge kandidiert nach vier Jahren nicht mehr. Meier ist zudem auch Fachwart Mountainbike. Eine Doppelfunktion bekleidet ebenso Philipp Egle. Der Jugendleiter übernimmt auch den Posten des Fachwarts Freizeitsport.

30.1.: Bei den alpinen Landes-Meisterschaften im Allgäu fährt Chiara Horning (SC Muggenbrunn) nach einer einjährigen Wettkampfpause den Riesenslalom-Titel bei der U21. In der Gesamtwertung wird sie Dritte. Emilia Löffler (WSG Feldberg) wird in ihrer Wertungsklasse Fünfte. Bei den U21-Jungs kommt Leon Laule (SC Wehr) auf Rang sieben. Im Slalom sichert sich Löffler dann den U18-Titel (Gesamtsiebte).

Jahresrückblick: Was war los im Regionalsport? (Teil 1)

Wir blicken zurück. In einer mehrteiligen Serie wollen wir nochmals die sportlichen Geschehnisse in unserer Region ins Gedächtnis rufen. Den Anfang macht der Januar. Es ist zu Jahresbeginn wie immer jede Menge geboten. Die großen und kleinen Bälle fliegen, die Ringer kämpfen auf der Matte und die Wintersportler glänzen im Schnee. Corona ist da noch weit weg. Unser Redakteur Mirko Bähr hat im Archiv geblättert.