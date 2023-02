Weil am Rhein (mhu). Für die Volleyball-Herren des VC Weil geht es am Samstagabend (18 Uhr) in Karlsruhe um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Auch wenn der Oberliga-Neuling bereits 25 Punkte eingefahren hat, so will Spielertrainer Sergej Hermann auch gegen die KIT Sport-Club 2010 nichts dem Zufall überlassen. Das Hinspiel hatten die Weiler mit 3:0 am Ende klar für sich entschieden, wobei der erste Satz noch recht umkämpft war. Aber die Mannschaft des VC Weil weiß, was sie auf dem Campus Süd erwartet, und hat sich entsprechend gut auf den kommenden Gegner vorbereitet.