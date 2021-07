Sportmix Weiterer Schlüsselspieler beleibt

Jordan George selbst über seinen Verbleib in Freiburg: „Ich freue mich darauf, ein weiteres Jahr in Freiburg spielen zu dürfen und einen neuen, hoffentlich normalen, Anlauf auf die Playoffs zu starten. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir mit diesem Team auch in dieser Spielzeit eine der Top-6 Mannschaften in dieser Liga sind. Wir haben die Unterstützung der Fans an allen Ecken und Enden auch über die Distanz gespürt. Trotzdem kann ich es kaum erwarten, wieder in einer vollen Echte Helden Arena zu spielen und diese einzigartige Atmosphäre wieder genießen zu dürfen.“ Zusammen mit George umfasst der Kader des EHC Freiburg zu diesem Zeitpunkt für die Saison 2021/2022 bereits 21 Spieler.

Kaderstand 2. Juli: Lennart Otten (Neu/Düsseldorfer EG U20), Sofiene Bräuner (Neu/EXA IceFighters Leipzig), Nick Pageau, Alexander Brückmann, Patrick Kurz, Christoph Kiefersauer, Simon Danner, Christian Billich, Nikolas Linsenmaier, Hagen Kaisler, Patrik Červený (Neu/Schwenninger Wild Wings), Marc Wittfoth, Luis Benzing, Maurice Hempel (Neu/Nachwuchs), Scott Allen, Marvin Neher, Marcel Kurth (Neu/Nürnberg Ice Tigers), Luca Trinkberger, Oleg Tschwanow, Jake Ustorf und Jordan George.