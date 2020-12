Die Veranstalter am Feldberg konzentrieren sich nun auf die Organisation des FIS Skicross Weltcups, der wie geplant vom 29. bis 31. Januar 2021 auf dem Höchsten im Lande über die Bühne gehen soll.

Bis zuletzt haben Snowboard Germany und die Hochschwarzwald Tourismus GmbH als Ausrichter in gemeinsamer Zusammenarbeit alles versucht, um trotz der schwierigen Rahmenbedingungen die geplanten Rennen für die Snowboarder zu ermöglichen. Am Ende musste jedoch festgestellt werden, dass die notwendige Anzahl an Helfern – die in diesem Winter aufgrund der erforderlichen Hygienemaßnahmen hätte aufgestockt werden müssen – bei Weitem nicht aktiviert werden konnte, um an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden insgesamt vier sportlich hochwertige und vor allem sichere Weltcup-Veranstaltungen am Feldberg zu gewährleisten. Hinzu kommt die Ungewissheit über die Öffnung der Liftanlagen am Feldberg und den Verlauf der Skisaison.