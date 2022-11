Sportmix Weltcup-Starts im Dezember

Im Achtelfinale fehlen nur Zentimeter

Am zweiten Renntag ein ähnliches Bild. Nach der Qualifikation der Damen wurden die Wettbewerbe erneut gestoppt.

Am dritten Tag wurde das Fahrerfeld dann direkt in Vierergruppen eingeteilt und ein FIS-Rennen außerhalb der Europacup-Wertung ausgetragen. Der Lörracher vom SC Rötteln gewann jeweils die ersten drei Heats und zog ungefährdet ins Achtelfinale ein. fuhr ungefährdet ins Achtelfinale ein.

In diesem K.o.-Rennen auf der verkürzten, lediglich 38 Sekunden langen Strecke lag Leon nach dem Start auf Position drei. Drei Kurven vor dem Ziel attackierte er die Tschechen Radek Houser und Krystof Choura. Er zog innen liegend an beiden vorbei und wähnte sich bis kurz vor dem Ziel schon im Viertelfinale. Allerdings hatte er die Rechnung ohne die beiden Tschechen gemacht. Die saugten sich in seinem Windschatten erneut an. In der letzten Kurve nur wenige Meter vor der Ziellinie erfolgte dann ihr Gegenangriff. Leon versuchte noch sein Board vor den beiden über die Ziellinie zu drücken, scheiterte aber um Zentimeter. Er wurde Dritter und schied als Siebzehnter In der Gesamtwertung aus.

Zu allem Ungemach hatte der 18-Jährige bei seinem ungestümen Versuch, doch noch die Oberhand zu gewinnen, sein Rennbrett zerstört. Er musste eine Menge Lehrgeld bezahlen.

Abhaken und nach vorne schauen heißt nun seine Devise. Seine Form stimmt. Die großartigen Leistungen im letzten Winter mit dem Junioren-Weltmeistertitel in Veysonnaz und dem vierten Gesamtplatz im Europacup der Erwachsenen bescheren ihm in den nächsten Wochen drei Starts bei den ersten Weltcup-Rennen in Europa.

Ulbricht, der im Skiinternat in Oberstdorf wohnt, startet für das Nationalteam-Team Germany. Schon am kommenden Wochenende ist der Lörracher beim ersten Weltcuprennen in Les Deux Alpes am Start. Es folgen seine Auftritte im Montafon (8. Dezember) und am 18. Dezember in Cervinia.