Sportmix Weniger Mitglieder in Vereinen

Hierfür brauche es auch dringend neue Übungsleiter. Der Turngau selbst sieht sich hier ebenfalls unterstützend in der Pflicht, zusammen mit den Vereinen an Lösungen zu arbeiten.

Geschäftsführerin entlastet den Vorstand

Ein Infovortrag für die Vereine zum Thema „Haftung des ehrenamtlichen Vorstandes“ konnte online stattfinden. Viel Zeit hat die MHTG-Führungsriege mit der Stellenausschreibung, dem Auswahlverfahren und der Besetzung der neuen Geschäftsführer-Stelle aufgewendet. Die Wahl fiel auf Doris Schütz, seit dem 1. November in Amt und Würden ist. Schütz arbeitete bereits einige Jahre in der Turngau-Geschäftsstelle und konnte sich mit ihrer Erfahrung in der Vereins- und der Verbandsarbeit schnell einarbeiten. Sie entlaste die ehrenamtliche Geschäftsführung enorm, so Meier. „Dies war die richtige und wichtige Entscheidung.“

Ein weiterer wichtiger Schritt war die Entwicklung und Umsetzung der neuen MHTG-Homepage. Die Regionalbeauftragte Vanja Seger sei mit dieser Aufgabe betraut worden. Zusammen mit dem Förderverein für regionale Entwicklung und einer gebildeten Arbeitsgruppe wurde diese Aufgabe in Angriff genommen. Das Ergebnis wurde nun von Schütz online präsentiert. Sie führte durch die Homepage und stellte den Aufbau und den Inhalt unter www.mhtg.de den Delegierten vor.

Der Bericht der Markgräfler-Hochrhein-Turnerjugend (MHTJ) fiel diesmal klein aus, da ab März 2020 keine Veranstaltungen mehr stattfinden konnten. Die Wintermannschafts-Wettkämpfe wurden noch in Erzingen ausgerichtet, dann kam der Corona-Lockdown. So mussten die beiden Kleinkind-Turnfeste in Ost und West sowie das Forum Kinderturnen in Lauchringen abgesagt werden.

Das Kinderturnfest im Juni 2021 konnte ebenfalls nicht stattfinden. Alternativ hatte das Führungsteam der MHTJ jedoch eine schöne neue Idee entwickelt. Eine Dschungeltour wurde den Vereinen schmackhaft gemacht. Alle Unterlagen gab es online, um eine Familienrallye mit viel Bewegung stattfinden zu lassen. Diese fanden dann im gesamten Turngaugebiet statt. Und das absolut coronagerecht.

Der Kassenbericht der Vorsitzenden Geschäftsführung, Ornella Pokarn, für das Jahr 2020 fiel mit einem Defizit von etwas mehr 3500 Euro gering aus. Durch die spätere Besetzung der Geschäftsführerstelle und die Kurzarbeit der Regionalbeauftragten konnten Kosten reduziert werden. Mit soliden Rücklagen kann nun der Haushalt 2021 geplant werden.

Meier schloss die Versammlung nach 90 Minuten mit den Worten: „Seid kreativ und bewegt euch. Wir sehen uns beim nächsten Gauturntag im März 2022 in Schmitzingen wieder.“