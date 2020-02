Sportmix Wieder ein zu Null in Bietigheim

Im zweiten Durchgang ließen sich die Steelers erwartungsgemäß kein zweites Mal übertölpeln und übten nun ihrerseits von Beginn an viel Druck aus. Speziell in diesem Mittelabschnitt war es ein ums andere Mal Ben Meisner im Kasten der Wölfe, der den gefährlichen Offensivaktionen der Schwaben ein Ende setzte. Beide Teams bekamen in den zweiten 20 Minuten jeweils mehrere Chancen, im Powerplay zu agieren, doch – ebenso wie bei Fünf-gegen-Fünf – brillierten nun in erster Linie die starken Defensivverbunde.

Das Schlussdrittel sah natürlich weiter nach vorne spielende Bietigheimer, die nichts unversucht ließen, um zum Ausgleich zu kommen. Doch die Wölfe besannen sich nun auf seine bereits die gesamte Saison gezeigte Qualität im Verwalten einer Führung und brachte diesen knappsten aller Vorsprünge letztlich mit Geschick und einer gewissen Portion Glück nach Hause.

Das Duell der Shutout-Könige entschied also erneut Ben Meisner für sich. Vor dem Spiel lagen er und sein Gegenüber Stephen Williams mit jeweils fünf Zu-Null-Spielen gleichauf an der Spitze der DEL2-Statistik, nun thront der Freiburger Schlussmann dort wieder alleine.

Kein Gegentor in Bietigheim hat der EHC somit in der gesamten Hauptrunde 2019/20 erhalten. Bereits Spiel eins bei den Steelers gewannen die Breisgauer bekanntlich zu Null. Insgesamt stehen in der Bilanz gegen die Schwaben drei Siege und eine Niederlage in dieser Saison.

Sicherlich war Bietigheim speziell in den letzten 40 Minuten das tonangebende Team. Freiburg verstand es aber einmal mehr, mit einer kompakten Defensive nur wenig ganz hochkarätige Chancen zuzulassen. Diese Defensivarbeit des gesamten Teams in Kombination mit der Klasseleistung Meisners sowie der Kaltschnäuzigkeit in der Offensive veranlassten Coach Peter Russell denn auch, das heutige Spiel gegen Bietigheim als „ein perfektes Auswärtsspiel“ zu bezeichnen. Der EHC hat sich in dieser Saison zu einer Spitzenmannschaft gemausert.

Tor: 0:1 (6.) Kunz (Ustorf, Saakyan). Strafminuten: Bietigheim 10, Freiburg 20.