Sportmix Wieder hochklassiger Sport

Highlights im Springsport-Programm vom heutigen Donnerstag bis kommenden Sonntag sind fünf der schwierigsten Prüfungen der Klasse S, eben mit den genannten Mit-Favoriten. Sie finden am Freitag um 14 Uhr als reines Amazonen-S-Springen und anschließend ab 15.30 Uhr als solches für alle statt. Am Samstag steht ein Zwei-Phasen-S-Springen um 19.15 Uhr auf dem Programm und am Sonntag um 12.45 Uhr eine weitere S-Prüfung. Höhepunkt ist dann die S-Prüfung mit zwei Sternen und Stechen ab 14.30 Uhr zum Abschluss der vier Tage.

Das internationale Springreit-Turnier beginnt heute um 10 Uhr, am Freitag um 9.30 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils um 9 Uhr.

Gesprungen über die Hindernisse auf dem Hauptplatz wird an allen vier Tagen bis in den Abend hinein. Auf das in früheren Jahren beliebte Unterhaltungsprogramm verzichtet man wie schon im Vorjahr aber aus Corona-Gründen. Ansonsten ermöglichen die seit Wochenbeginn geltenden, neuen Corona-Verordnungen ein weitgehend „normales“ Turnier-Wochenende“, freuen sich Volker Trefzger und Rebecca Hotz.

So geht man auf Sengelen davon aus, einen tollen Reitsport-Event abwickeln zu können und dabei eine wie bisher auch heitere, gelöste Stimmung zu haben. Wie immer wird kein Eintritt erhoben, denn auch das Springturnier gilt als Werbeanlass für den Reitsport Schopfheimer Prägung. Da dieser immer auch Nachwuchsförderung umfasst, sind im Turnierprogramm auch Prüfungen für diese Altersstufen vorgesehen.