Sportmix Wieder in der Erfolgsspur?

Für die Wölfe heißt also das Gebot der Stunde am Wochenende: fleißig punkten. Dabei treffen die Freiburger am kommenden Sonntag auswärts im direkten Duell und Spitzenspiel auf den Zweiten Bad Tölz.

Zuvor geht’s jedoch heute auf eigenem Eis gegen die Lausitzer Füchse. Die Bilanz spricht klar für den Gastgeber. Bislang haben die Breisgauer alle drei Partien gewonnen – 6:1 zu Hause und 4:3 sowie 2:0 in Weißwasser.

Die Lausitzer treten aber heute mit breiter Brust in der Echte-Helden-Arena an. Denn: Im Sachsen-Derby führen die Füchse einen 5:3-Erfolg gegen Dresden ein. Dabei erwischte Stürmer Andrew Clark einen Sahnetag, erzielte vom 2:3 bis zum 5:3 vier Treffer in Folge. Somit avancierte er in einem aufregenden Match zum Matchwinner.

Wahrscheinlich kann der EHC Freiburg heute erneut nicht komplett antreten. Fraglich sind die Einsätze der schon länger fehlenden Nikolas Linsenmaier und Ben Meisner. Die Freiburger Nummer eins im Kasten wurde bislang jedoch bestens durch Goalie-Nummer zwei Enrico Salvarani ersetzt.