Sportmix Wieder Playoff-Eishockey

Mit unbändigem Einsatz, Kampfeswillen und Leidenschaft haben sich die Wölfe den neunten Tabellenplatz gesichert. Damit tritt der EHC Freiburg in den Pre-Playoffs in einer „Best-of-three“-Serie gegen den achtplatzierten ESV Kaufbeuren an. Wer zuerst zwei Spiele gewinnt, qualifiziert sich für das Viertelfinale – in jedem einzelnen Spiel geht es also um alles!

Punktgleich, jedoch mit der besseren Tordifferenz, hat sich der ESV Kaufbeuren das Heimrecht gesichert. Das bedeutet, das erste Aufeinandertreffen für den EHC findet heute ab 19.30 Uhr auswärts statt. Ein mögliches drittes und alles entscheidendes Spiel würde dann ebenfalls in Kaufbeuren über die Bühne gehen. Nur hauchdünn ist der EHC Freiburg an diesem Vorteil vorbeigeschrammt. Am letzten Spieltag hätten die Breisgauer bei der 3:5-Niederlage in Bad Nauheim die Verlängerung erreichen müssen, dann hätten sie Kaufbeuren noch vom achten Tabellenplatz verdrängt. Denn der vor dem letzten Spieltag punktgleiche ESVK leistete sich eine 2:3-Niederlage beim Schlusslicht in Selb. Mit 73 Punkten und einer Tordifferenz von plus neun hat sich der ESV Kaufbeuren in der Tabelle vor den EHC Freiburg geschoben.