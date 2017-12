Sportmix Wieder Sieg und Niederlage

Weil am Rhein (lu). Die Luftpistolenschützen des ESV Weil haben am vergangen Wochenende eine große Chance verpasst. Beim Bundesliga-Doppelwettkampf in Waldenburg gelang zwar am Samstag ein klarer 4:1-Erfolg gegen die SG Edelweiß Scheuring, doch am Sonntag mussten sich die Schützlinge von Trainerin Helga Kopp mit 2:3 dem Tabellenzweiten vom SV Kelheim-Gmünd geschlagen geben.

Aktuell rangieren die Weiler weiter auf Tabellenrang fünf, haben nur zwei Punkte Rückstand auf den Vierten. Das heißt: Das Erreichen der Titel-Playoffs ist nach wie vor möglich. Die Entscheidung fällt am letzten Doppelwettkampf-Wochenende (6./7. Januar 2018) in Hambrücken, wo es gegen den Gastgeber und gegen Fürth geht.

„Gegen Schlusslicht Scheuring war es ein Pflichtsieg mit guten 1866 Ringen“, befand die ESV-Trainerin. Und so war Kopp auch für den folgenden Tag, an dem sie allerdings nicht selbst bei der Mannschaft sein konnte, zumindest verhalten optimistisch. Jedoch konnten die ESV-Schützen ihre starken Leistungen am Vortag bestätigen. Und so setzte es gegen Kelheim-Gmünd die vierte Saison-Niederlage. Augenfällig war die Leistung von Weils Spitzenmann Pavel Svetlik. Michael Schwald verlor sein Duell am zweiten Tag nur um einen Ring.

Weil – Scheuring 4:1: Svetlik – Balg 376:380 Ringe, Schwald – Hopfensitz 385:363, Schebesta – Heinisch 377:370, Schröder – Thomas Ranzinger 377:372, Schelken – Philipp Ranzinger 371:369.

ESV Weil – SV Kelheim 2:3: Svetlik – Mikec 384;384, Stechen 10:9, Schwald – Weiß 380:381, Schebesta – Karsch 369:387, Schröder – Piechaczek 375:373, Schelken – Wimmer 371:381.