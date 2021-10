Sportmix Wiedersehen mit Ex-Coach

Spielbeginn gegen die Ravensburg Towerstars ist am Freitag um 19.30 Uhr in der Echte-Helden-Arena in Freiburg.

Am Sonntag tritt der EHC Freiburg zum Auswärtsspiel bei den Eispiraten Crimmitschau (3. Tabellenplatz) an. Die Eispiraten haben am ersten Spielwochenende eindrucksvoll mit 5:1 bei den Heilbronner Falken und mit 2:1 im Heimspiel gegen Mitfavorit EV Landshut gewonnen. Maßgeblichen Anteil an den beiden Siegen hatte der neuverpflichtete slowenische Nationaltorhüter Luka Gracnar. Mit 97,14 Prozent Fangquote gilt der viermalige österreichische Meister-Crack schon früh in der Saison als einer der Besten auf seinem Posten. Für Offensivpower sorgt zurzeit das Sturmduo mit Kapitän Vinzent Schlenker (2 Tore, 1 Assist) und Patrick Pohl (1 Tor, 2 Assists).

Die Gegner des EHC Freiburg werden nicht einfacher werden. Es wird langsam Zeit, dass auch die Freiburger ihre Qualität als Mannschaft aufs Eis bringen, um in der Liga mithalten zu können und den Erwartungen gerecht zu werden. Vielleicht braucht es auch einfach nur einen ersten Erfolg – auch durch einen „dreckigen“ Sieg – um die augenscheinliche Blockade zu lösen.

Spielbeginn im Eisstadion am Sahnpark in Crimmitschau ist am Sonntag um 17 Uhr. Die Partie wird vom Sprade.tv live im Internet übertragen.