Sportmix „Will mehr perfekte Läufe“

Frage: Es gibt da ein Foto im Kraftraum. Auf dem sehen Sie aus wie ein Gewichtheber. Haben Sie die Sportart gewechselt?

Nein, nein. Wir haben neben dem Internat die Kraftalp. Dort wird im Sommer an der Verbesserung der Beinkraft und anderen Körperteilen gearbeitet. Auf dem Foto mache ich gerade Kniebeugen mit Gewichten.

Frage: Wie viel Gewicht ist dann an der Hantel, und wie viele Kniebeugen machen Sie damit?

Da sind aktuell 100 Kilogramm drauf. Die Krafttrainingseinheit umfasst fünfmal zehn Kniebeugen. Da weiß man dann, was man gemacht hat. Das ist höllisch anstrengend.

Frage: Die vergangene Saison stand ganz im Zeichen der Pandemie. Was lief da aus Ihrer Sicht gut und was weniger gut?

Top war sicher, dass ich mich für die Junioren-WM in Russland qualifiziert habe. Cool war sicherlich auch, dass ich beim letzten Rennen auf der Reiteralm in der Deutschen Erwachsenen-Wertung auf Platz drei gekommen bin. Eine Enttäuschung war dann aber, dass ich dann in Russland im Achtelfinale gestürzt bin. Da wäre noch mehr drin gewesen. Aber insgesamt bin ich doch sehr zufrieden mit dem Verlauf der Saison 2020/21. Ich hätte nicht gedacht, dass mir der Wechsel von der Schüler- zur Juniorenklasse so gut gelingen würde.

Frage: Sie sind in der vergangenen Saison aus dem Jugend- in den Juniorenbereich aufgestiegen. Wo liegen die Unterschiede?

Da gibt es in der Tat eine Menge. Zum einen sind es die weiter entfernten Austragungsorte. Im Jugendbereich haben wir oft ein wenig mehr Zeit an den Strecken verbracht und konnten mehr trainieren. Jetzt ist es so, dass wir ankommen, einen Tag die Strecke inspizieren können. Und dann geht es mit den Rennen los. Gerade bei den schwierigen und langen Strecken wie zum Beispiel auf der Reiteralm ist es am Anfang so, dass man erst einmal froh ist, wenn man die Strecke am Stück runterfahren kann. Eine Stunde später ballern wir dann in der Qualifikation, ohne zu bremsen, solo runter und kämpfen dann im Heat mit drei anderen Snowboardcrossern um die ersten beiden Plätze.

Frage: Sie haben in Ihrer ersten Europacup-Saison in der Endabrechnung Rang 34 belegt. Sind Sie mit dieser Platzierung zufrieden?

Für die Premiere in diesem internationalen Wettbewerb war es ganz ordentlich.

Frage: Wie sieht die Saisonvorbereitung aus, und wann beginnt die Saison für Sie?

Hinter uns haben wir unsere vierteljährliche medizinische Leistungsmessung und den ersten Schnee-Lehrgang in Norwegen. Im hohen Norden haben wir vor allem an unserer Technik gefeilt. Es wird aber auch das Material, also die Boards, getestet. Danach ist auf der Kraftalp wieder Krafttraining angesagt. Und dann geht’s auch schon zum Schneetraining auf dem Gletscher. Das erste Rennen ist dann Anfang November auf dem Pitztal-Gletscher angesagt.

Was haben Sie sich für die kommende Saison vorgenommen?

Die letzte Saison war ganz gut. Da hat viel zusammengepasst, aber nur in zwei Rennen war die Performance optimal. Ich will nun bei den Rennen versuchen, mehr perfekte Läufe ins Tal zu bringen. Wenn das klappt, kann ich hoffentlich wieder an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen und im Europacup ein paar Plätze gut machen. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass mir das auch gelingen wird.