Sportmix „Wir wollen sie überraschen“

Hoffmann will sich in den bevorstehenden vier bis sieben Spielen gegen die Löwen so teuer wie möglich verkaufen und dem Primus nicht kampflos die Eisfläche überlassen. Dabei gilt es von der ersten Sekunde hellwach zu sein und sich nicht überrennen zu lassen. Dem Favoriten will der Außenseiter mit einer kompakten Mannschaftsleistung entgegentreten. „Da muss der eine für den anderen einstehen. Das können wir. Wir wollen gut in der Defensive stehen und sie dann überraschen“, beschreibt der Cheftrainer, der aufgrund seiner Coronaerkrankung nicht mit nach Frankfurt reisen darf, das taktische Konzept, das er dem Team mit auf den Weg gibt.

Das ist den Freiburgern in dieser Saison auch schon gelungen. Viermal standen sich die beiden Kontrahenten in der regulären Saison gegenüber. Drei Vergleiche konnten die Hessen zwar für sich entscheiden, mussten bei einem Sieg aber bis in die Verlängerung zittern. „Wir dürfen uns einfach keinen Fehler erlauben. Frankfurt hat einfach auch eine individuelle Qualität.“

Was den Kader betrifft, so stehen hinter Stürmer Sofiene Bräuner und auch hinter Goalie Patrik Cerveny derzeit noch ein Fragezeichen. Sollte der Torhüter ausfallen, wäre dies eine erhebliche Schwächung. Denn Cerveny rettete den Wölfen in dieser Saison schon so manches Spiel und manchen Punkt. Auch in den Pre-Playoffs gegen den ESV Kaufbeuren war der Torhüter nicht nur ein Fels in der Brandung, sondern mit seinen Paraden auch ein Garant für das Weiterkommen.