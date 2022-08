Sportmix WM-Debüt mit Perspektive

Nach dem Staffelrennen war die Stimmung im Lager von Finja Lipp noch optimistisch, auch wenn eine Fahrt auf das Podest von vorneherein nicht das realistische Ziel war. Die gute Form, welche die 19-Jährige am Donnerstag noch hatte, fehlte ihr am Sonntagmorgen beziehungsweise sie war nicht in der Lage, diese erneut abzurufen. Immerhin waren ihre Rundenzeiten konstant. Eine positive Formulierung dafür, dass sie von Beginn an hinterher fuhr und während des Rennens nicht im Stande war, Boden gut zu machen. Im Gegenteil. Nach der ersten Runde lag sie auf dem 16. Platz, fiel dann auf dem 19. Rang zurück.

Auch wenn Lipp zunächst etwas enttäuscht gewesen sein wird, so kann die Nachwuchsfahrerin durchaus optimistisch auf das Saisonende im Weltcup aber auch auf die kommende Saison blicken. Mit dem 19. Rang hat Lipp gezeigt, dass sie in der Lage ist, mit den Top-Leuten mitzuhalten. Ihr erstes Jahr in der U23-Klasse war von Beginn an als Lehrjahr geplant. Denn im Gegensatz zu den Rennen im Weltcup, bei denen immer wieder Top-Fahrerinnen nicht am Start waren, gingen beim WM-Rennen alle Favoriten an den Start.