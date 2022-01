Sportmix Wölfe brechen im Schlussdrittel ein

So druckvoll das erste Drittel war, so schleppend verlief das zweite. Das Spiel verlagerte sich zunehmend in die neutrale Zone, hüben wie drüben blieben die großen Torchancen aus. Auch in Überzahl, nachdem Luca Trinkberger in der 27. Spielminute von einem hohen Stock im Gesicht getroffen wurde, strahlte der EHC keine große Gefahr aus. Kurz vor Drittelende erlöste Kapitän Vincenz Mayer (37.) seine Towerstars mit dem 1:0- Führungstreffer aus halblinker Position. Wenige Augenblicke zuvor war der Freiburger Tschwanow an der Querlatte gescheitert.