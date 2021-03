Sportmix Wölfe haben stets passende Antwort

Das erste Tor erzielten die Gäste. Martin Davidek (3.) nutzte einen Fehler im Freiburger Aufbauspiel eiskalt aus. Doch die Wölfe wurden daraufhin für ihren ansonsten guten Start belohnt, als ein Schlagschuss von Marvin Neher (8.) zum 1:1 seinen Weg in die Bayreuther Maschen fand.

Mit einem erfolgreich abgeschlossenen Konter gingen die Wölfe in Führung. Die Assistenten um Rekordmann Alexander Brückmann und Jordan George fanden Chad Bassen (19.) an der gegnerischen blauen Linie, von wo aus dieser seinen erfolgreichen Alleingang zum 2:1 in Richtung Bayreuther Tor startete.

Herrlich herausgespielte Freiburger Treffer

Doch Bayreuth meldete sich zu Beginn des Mittelabschnitts zurück, nutzte eine 5:3-Überzahl (26.) zum 2:2-Ausgleich. Der EHC fand dann jedoch zu einer Antwort, die überraschender und vor allem schneller nicht hätte erfolgen können: Lediglich vier (!) Sekunden dauerte es, bis nach dem Bully am Mittelpunkt Marc Wittfoth die Scheibe unter Kontrolle brachte und das 3:2 markierte. Weitere Treffer fielen in diesem Drittel nicht mehr.

Bayreuth erwischte den besseren Start in das Schlussdrittel. Mehrmals lag der Ausgleich in der Luft. In einem Powerplay für den EHC, das in der 47. Minute begann, nahm das Spiel dann jedoch seine entscheidende Wende: In ihrem dritten Versuch gelang der Überzahlformation der Wölfe ihr erster Treffer – und das auf äußerst ansehnliche Weise, indem Scott Allen nahe am Torraum mit der Rückhand durch seine eigenen Beine Georgiy Saakyan am langen Pfosten anspielte, der dann zum 4:2 traf (48.).

In der Schlussphase mussten die Wölfe dann den Anschlusstreffer (58.) hinnehmen, als Markus Lillich einen Schlenzer von Ivan Kolozvary entscheidend abfälschte.

Wie es aber auch schon beim zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste zum 2:2 im zweiten Drittel der Fall gewesen war, fand der EHC zu einer direkten Antwort. 28 Sekunden dauerte es diesmal, bis Peter Spornberger am anderen Ende des Eises den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte. Ein Empty-Net-Tor von Andreé Hult 16 Sekunden vor Ende des Spiels brachte Freiburg einen Sieg, der am Ende ungefährdet war, weil der EHC nach Bayreuther Treffern stets die passende Antwort gefunden hatte.

Vor einer Herausforderung stehen die Freiburger heute. Dann müssen die Breisgauer ab 17 Uhr beim ESV Kaufbeuren antreten. Die beiden Heimspiele gewann der EHC knapp, in Kaufbeuren setzte es eine 0:5-Schlappe.

Tore: 0:1 (3.) Davidek, 1:1 (8.) Neher (Danner, Spiro), 2:1 (19.) Bassen (George, Brückmann), 2:2 (36.) Järveläinen (Rajala, David)-PP2, 3:2 (26.) Wittfoth (Saakyan), 4:2 (Saakyan (Allen, Hult) PP1, 4:3 (58.) Lillich (Kolozvary, Schug), 5:3 (59.) Spornberger (Pageau, Wittfoth), 6:3 (60.) Hult (Billich, Pageau). Strafminuten: Freiburg 8.