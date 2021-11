Im Anschluss an seine College-Laufbahn folgte zur Saison 2020/21 der Wechsel nach Europa in die zweithöchste finnische Liga zu Koovee in Tampere. Für die Spielzeit 2021/22 zog es den gelernten Mittelstürmer ursprünglich nach Schweden zu Tingsryds AIF. Nun kommt der Kanadier in den Breisgau. Sollten alle Formalitäten erfüllt sein, wird der Stürmer bereits am heutigen Freitagabend in Ravensburg sein Debüt für den EHC Freiburg geben.