Sportmix Wölfe kämpfen sich zurück

Schnelle präzise Angriffe und Passstafetten im Nauheimer Drittel brachten die Gäste immer wieder in Verlegenheit, jedoch konnten daraus resultierende beste Chancen leider nicht genutzt werden. So auch eine Gelegenheit, die der bis dahin kuriosesten Szene des Spiels in der 26. Spielminute entsprang: Ein abgefälschter Schuss landete als Bogenlampe auf dem Nauheimer Tor, sprang nach vorne ins Spiel zurück genau auf Scott Allens Schläger, der aber offensichtlich derart überrascht war, dass er die Scheibe nicht voll traf und so eine hochkarätige Torchance vergab.

Ab der oben beschriebenen 30. Spielminute agierte Bad Nauheim bis Drittelende wieder deutlich aktiver, zielstrebiger und vor allem aggressiver – speziell im Forechecking. In der Konsequenz gelang es dem EHC nicht mehr, so strukturiert und schnell aus dem eigenen Drittel in die Vorwärtsbewegung zu kommen.

Nachdem das Heimteam vor wenigen Tagen in der Overtime gegen Landshut noch den Kürzeren gezogen hatte, klappte es diesmal besser: Ein zwei-auf-eins Konter konnte von den Gästen nicht verwertet werden, was der EHC umgehend zu einem schnellen Gegenstoß nutzte. Liam Finlay kam mit Tempo über die blaue Linie und bediente den mitgeeilten Nick Pageau mustergültig. Pageaus Handgelenkschuss ließ Felix Bick diesmal keine Abwehrchance und der EHC sicherte sich nach 1:16 Minuten in der Overtime den Zusatzpunkt.

Verschnaufpause haben die Wölfe keine. Denn schon am heutigen Dienstagabend geht es für den EHC Freiburg weiter. Die DEL2 hatte in der vergangenen Woche den Spielplan in der DEL2 angepasst (siehe nebenstehenden Bericht). Somit empfängt der EHC Freiburg heute Abend die Lausitzer Füchse.

Eine besondere Motivation braucht Hoffmann, der aus Weißwasser stammt, nicht. „Ich bin ganz und gar Freiburger. Wir werden also alles dafür tun, dass wir einen Sieg holen“, so Hoffmann. Immerhin stehen immer mehr Spieler wieder zur Verfügung. Bei Verteidiger Kai Zernikel und Stürmer Simon Danner müssen noch die letzten Testergebnisse abgewartet werden.