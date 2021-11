Die Vorzeichen hätten deutlicher nicht sein können: EHC-Trainer Robert Hoffmann konnte fast aus dem Vollen schöpfen und brachte auch ohne Förderlizenzspieler die Maximalstärke von 19 Feldspieler plus zwei Torhütern aufs Papier. Zurück im Kader waren indes Sofiene Bräuner nach überstandener Oberkörperverletzung und der Ex-Landshuter Luca Trinkberger, der nach seiner Infektion mit dem Coronavirus im April nach 243 Tagen erstmals wieder das Wölfe-Trikot trug. Beim EV Landshut standen hingegen sechs Spieler aufgrund behördliche angeordneter Quarantänemaßnahmen nicht zur Verfügung. Und beim Warm-Up signalisierte auch noch Stammtorhüter Dimitri Pätzold, dass an diesem Abend für ihn nichts gehe, sodass der 16-jährige Nachwuchstorhüter Nico Pertuch von Beginn an ran musste. Beim EHC Freiburg stand erneut Luis Benzing zwischen den Pfosten.

Mit 12:3-Torschüsse gingen die ersten 20 Minuten zumindest statistisch gesehen an den EHC Freiburg, spielerisch begegneten sie den Gastgebern weitestgehend auf Augenhöhe. In der 17. Minute sorgte Christian Billich, der sich zuvor in einem Zweikampf an der Bande behaupten konnte – erneut in Überzahl – für die bis dato überfällige Freiburger Führung.