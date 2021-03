Sportmix Wölfe verschlafen den Start

Wölfe-Coach Peter Russell reagierte ungefähr ab Mitte des Spiels und stellte seine Angriffsreihen um. Das brachte aber keine entscheidende Besserung. Bad Tölz agierte weiterhin sehr diszipliniert, strukturiert und war körperlich präsent. Auffällig war, dass der EHC die Tölzer Querpässe im Freiburger Angriffsdrittel nicht unterbinden konnten und Tölz mit diesem Mittel immer wieder zu guten Abschlüssen kam.

Anders als zu Beginn des ersten und zweiten Drittels gelang den Tölzern zum Start in den Schlussabschnitt kein früher Treffer. Im Gegenteil: In Überzahl bot sich den Wölfen gar die Chance, endlich den Anschlusstreffer zu erzielen. Dieser fiel aber dann erst in der 48. Minute. Luca Trinkberger nahm Max French an der Bande die Scheibe ab, passte vor das Tor zu Simon Danner, der schließlich uneigennützig für Marc Wittfoth ablegte. Dieser schob ins verwaiste Tor ein.

Sollte nun ein Freiburger Angriffswirbel erfolgen? Nein. Dieses Gegentor schien eher die Löwen anzustacheln. Mehrere gute Tölzer Chancen folgten. Und in der 51. Minute netzte Reid Gardiner per platziertem Handgelenkschuss ein. Einmal konnte der EHC noch antworten und traf in der 53. Minute im Powerplay zum 2:5-Endstand. Allens Schuss aus kurzer Distanz fälschte Chris Billich ab.

Freiburg kassierte in Bad Tölz die dritte Pleite der letzten vier Spiele. Sechs Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde weist der EHC als Tabellendritter einen Rückstand von drei Zählern auf die Tölzer Löwen auf. Für die Wölfe geht es am Gründonnerstag bei den Dresdner Eislöwen weiter.

Tore: 1:0 (2.) McNeely, 2:0 (3.) Pfleger, 3:0 (19.) Dibelka, 4:0 (23.) Mc Neely, 4:1 (48.) Wittfoth, 5:1 (51.) Gardiner, 5:2 (53.) Billich. Strafminuten: Bad Tölz 12, Freiburg 12.