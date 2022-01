Sportmix Wölfe weiterhin auf Eis gelegt

Die ausgefallenen Partien wurden in der Zwischenzeit neu terminiert. Bei den Dresdner Eislöwen müssen die Freiburger am 25. Januar antreten, gegen die Lausitzer Füchse geht es am 8. Februar. Die Partie in Bayreuth wird nun am 22. Februar nachgeholt. Das Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren ist auf den 1. März verlegt. Somit erhöht sich nicht nur der sportliche Druck an sich, sondern auch der Termindruck nimmt zu. „Das wird in der nächsten Zeit noch richtig knackig“, beschreibt Hoffmann die zusätzlichen Strapazen, die durch die Absagen entstehen. In den nächsten eineinhalb Monaten müssen die Wölfe nun 20 Partien absolvieren.