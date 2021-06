Sportmix Zehntelsekunde fehlt zum Sieg

Auf Vestmalle des Cotis belegte Dreher im Stechen des Höhepunktes der Veranstaltung einen hervorragenden zweiten Platz. „Überhaupt war es ein sehr gutes Turnier für mich“, freute sich der Eimeldinger, dass auch seine anderen Pferde gut platziert waren.

Auch Quattro Loma qualifizierte sich für ein Stechen in einem S-Springen. Nach einem Abwurf wurde es am Ende dann Platz acht. Auf Critis Sitte ritt er nach fehlerfreiem Umlauf auf Rang sieben. Und mit der erst siebenjährigen Cristella gab es zwei Top-Platzierungen. „Wie gesagt, der Start in San Giovanni war okay“, so Drehers Bilanz. In der nächsten Woche ist Hansi Dreher erneut in Italien zugange. Es geht nach Gorla Minore zu einem CSIO3-Event. Danach wird es noch hochklassiger in Frankreich. In Chantilly wartet ein Fünf Sterne-Turnier.