Sportmix Zwei Tests gegen Remscheid

Auch das zweite Saisonmatch findet in fremder Halle statt. Am 23. September ist Weil beim RC Vordemwald White Sox zu Gast. Das erste Heimmatch in der Rollsporthalle im Nonnenholz ist für den 3. Oktober terminiert, wenn der JRC Genf ab 15.30 Uhr zu Gast ist. „Wir sind froh, dass es losgeht und hoffen, dass alles so bleibt“, sagt Kapitän Felix Furtwängler.

Acht Mannschaften gehen in der zweithöchsten Spielklasse der Schweiz an den Start. „Wir trainieren, seitdem es wieder möglich ist. Wobei derzeit noch der Plausch im Vordergrund steht. Es ist gut, dass wir wieder am Ball sind, dass wir auf Rollschuhen stehen können“, meint Furtwängler.