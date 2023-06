War es im vergangenen Jahr das DFB-Pokal-Finale des SC Freiburg, boten die Fußballer der SG Grenzach-Wyhlen an diesem zweiten Sportplatzfest nun gleich zwei Finalspiele zur Abrundung ihres zweiten „Sportplatzfests“ an. Während am Samstag auf der Leinwand das Champions-League-Spiel verfolgt wurde, stand am Sonntag die erste Mannschaft des Fußballvereins im Fokus.