Sportpolitik: Aus für Sportfördergesetz: Keine Reform bis zur Neuwahl

Kernstück des aktuellen Entwurfs für ein erstes Sportfördergesetz ist die Gründung einer unabhängigen Sportagentur zur Verteilung der Fördermillionen. Das Gesetz soll der größeren Planungssicherheit, dem Bürokratieabbau und am Ende der besseren Leistungsfähigkeit der Sportler und Sportlerinnen dienen.

Sowohl die Union wie auch Athletenvertreter hatten jedoch Kritik an den Plänen der Bundesregierung geäußert und deutliche Nachbesserungen gefordert. CSU-Sportpolitiker Stephan Mayer sagte, der Gesetzentwurf sei "in seiner jetzigen Form nicht zustimmungsfähig" und weise große inhaltliche Mängel auf. So fehle es der geplanten Sportagentur an echter Unabhängigkeit.