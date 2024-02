Sportpolitik: DBS-Chef: Russen müssen vor Paralympics Krieg verurteilen

"Wir wollen ganz klare Botschaften haben, was neutral ist und was nicht", sagte der Chef des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) am Randes des 53. Ball des Sports am Samstagabend in Frankfurt der Deutschen Presse-Agentur.

Beucher: "Unverantwortliche Hängepartie"

"In dieser Neutralitätserklärung muss drinstehen: "Ich verabscheue den Krieg und bin gegen den Krieg". Sonst ist das eine unglaubwürdige Augenwischerei", meinte er. "Nur zu erklären, man sei neutral, ist zu so schwammig." Deshalb habe man einen Brief mit dieser Forderung an den Paralympics-Weltpräsidenten Andrew Parsons geschickt. Dass bei der Frage der Teilnahme russischer Athleten in Paris noch so viel Unklarheit herrsche und die nächsten Paralympics zeitlich näher rückten, hält Beucher für eine "unverantwortliche Hängepartie".