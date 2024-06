Sportpolitik: IOC-Präsident nach Frankreich-Wahl: Olympia nicht in Gefahr

Der politische Paukenschlag von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron werde die Vorbereitungen für das Großereignis in gut sieben Wochen nicht beeinträchtigen, sagte IOC-Präsident Bach während einer Veranstaltung zur Vorbereitung von Paris 2024 in der französischen Hauptstadt.



Auch aus dem Umfeld von Macron hieß es, die Sommerspiele seien keinesfalls bedroht. Alle staatlichen Dienste seien seit langem engagiert, die Vorbereitung sei gründlich. "Die Olympischen Spiele sind also nicht von dieser Entscheidung betroffen", hieß es am Montag.

Nach dem klaren Sieg des rechtsnationalen Rassemblement Nationale um Marine Le Pen löste Macron (46) noch am Sonntagabend die französische Nationalversammlung auf und kündigte die Neuwahl der Parlamentskammer am 30. Juni und 7. Juli an, letzterer findet weniger als drei Wochen vor Beginn der Spiele (26. Juli bis 11. August) statt.