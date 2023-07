Sportpolitik Mehrheit begeistern: DOSB startet Projekt Olympia-Bewerbung

Was ist noch anders?

Bei diesem Projekt bewerben sich nicht Städte, sondern der DOSB hat Berlin, Hamburg, Leipzig, München und Nordrhein-Westfalen in den Prozess eingeladen. Zusammen und nicht im Wettstreit gegeneinander soll beraten werden, welches Konzept das Beste für Deutschland und das international konkurrenzfähigste sein könnte. Dazu gehört auch, dass ausschließlich vorhandene Sportstätten genutzt werden sollen. Nach den Sommerspielen 1972 München scheiterten Berchtesgaden (für 1992), Berlin (2000), Leipzig (2012), München (2018 und 2022), Hamburg (2024) und die Initiative Rhein-Ruhr mit ihren Olympia-Vorhaben.

Gibt es Lehren aus den fehlgeschlagenen Olympia-Projekten?

Alle Fehlversuche wurden nach DOSB-Angaben evaluiert. "Aber wir leben auch nicht zu sehr in der Vergangenheit, denn seit 2015 hat sich einiges verändert. Beim DOSB, beim IOC und in der Gesellschaft", sagte Brause. "Man muss mit der Zeit gehen und die Bedürfnisse der nächsten Generationen berücksichtigen. Die Spiele der Zukunft sehen bestimmt anders aus." Die Bundesregierung unterstützt den neuen Olympia-Anlauf.

Welche Städtekombinationen wären denkbar?

Berlin dürfte als Metropole bei einer Sommerbewerbung praktisch gesetzt sein. Eine mögliche Bewerbung für die Sommerspiele 2036 hätte 100 Jahre nach den Nazi-Spielen große historische Bedeutung. Attraktiv wäre die Kombination mit München, wo im August 2022 die European Championships im Olympia-Park von 1972 schon als Mini-Olympia gefeiert wurden. Kürzer wäre die Entfernung Berlin-Hamburg. Hoffnung hegt auch die Initiative Rhein-Ruhr. Sie wollte die Sommerspiele 2032 ins Land holen. Möglich wäre nach den IOC-Statuten sogar, mit vier Städten oder Clustern anzutreten.

Für welche Spiele wäre frühestens eine Bewerbung möglich?

Die Sommerspiele werden 2024 in Paris, 2028 in Los Angeles und 2032 in Brisbane ausgetragen. Im Winter 2026 sind Mailand und Cortina d'Ampezzo die Gastgeber. Für 2030 und 2034 gibt es in Stockholm und Salt Lake City starke Anwärter. Deshalb wird sich der DOSB mit einer Kandidatur auf 2036 und 2040 im Sommer oder 2038 und 2042 im Winter konzentrieren. Die Vergabe für 2036 dürfte frühestens bei der IOC-Session 2026 in Mailand anstehen.

Der DOSB will nicht nach dem ersten Versuch aufgeben, da mit internationaler Konkurrenz auch aus Asien und Afrika zu rechnen ist. "Es gibt immer auch geopolitische Faktoren, die bei der Vergabe eine Rolle spielen. Deshalb würden wir uns, so es zu einer Bewerbung kommt, immer um zwei Editionen bewerben", sagte Brause. "Also für Sommer 2036 und 2040 oder für Winter 2038 und 2042."