Sportpolitik "Populistische Idee": Ukraines Sportminister kritisiert Bach

Sollte es in Paris zu direkten Duellen zwischen ukrainischen und russischen Athleten kommen, sieht Bidny seine Landsleute in einem großen Dilemma stecken. "Unsere Sportler müssen jetzt die größte Herausforderung ihres Lebens meistern: Wie sollen sie auf die Entscheidung von Thomas Bach reagieren? Wie sollen sie reagieren, wenn sie in die Arenen gehen, in den Boxring, auf die Ringermatte? Sollen sie Hände schütteln mit den Mördern? Mit Menschen, die sich auf Olympia mit Blutgeld aus Russland vorbereiten konnten?" Auf der anderen Seite sei es sehr wichtig, der Welt auch auf der größtmöglichen Sportbühne in Paris zu zeigen, "was in der Ukraine passiert", sagte der Sportminister.