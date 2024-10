Sportschießen: Bankin verstärkt wieder ESV-Team

Gastgeber des dritten Wettkampfwochenendes am 2. und 3. November ist der SV Waldkirch im bayrischen Burgau/Günzburg. Der ESV Weil trifft dort am Samstag ab 16.30 Uhr auf den KKS Hambrücken und am Sonntag ab 13 Uhr auf den Gastgeber.