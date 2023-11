Sportschießen: Die dritte Niederlage für Weil

Es läuft bislang in dieser Saison nicht rund für die Weiler Luftpistolen-Schützen. In Kirchheim/Teck kassierten die Schützlinge von Trainerin Helga Kopp bereits die dritte Niederlage und belegen in der Tabelle lediglich einen Mittelfeldplatz. „Der Auftritt der Mannschaft war nicht so berauschen. Sie klar unter ihren Möglichkeiten geschossen“, informierte Kopp. Dennoch traut Kopp ihrem Team in den noch ausstehenden Wettkämpfen eine Menge zu: „Wir haben das Potenzial, um alle vier Gegner zu schlagen.“