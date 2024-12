Sportschießen: Eine Klatsche und ein knapper Sieg

Auf den ersten Blick sieht die Niederlage im Spitzenduell des achten Wettkampfes in Hambrücken brutal aus. Auf den zweiten Blick aber schon nicht mehr. Die Kelheimer boten in diesem Duell einfach eine überragende Leistung, schossen auf den Positionen eins bis vier zum Teil in den vier Zehnerserien deutlich über 380 Ringe. Da konnte der ESV Weil nicht mithalten, obwohl er auf den Positionen eins, zwei und drei auch über 380 Ringe erzielte. Weils Spitzenschütze Michael lieferte mit 387 Ringen eine sehr gute Leistung ab. Doch sein Gegner Jason Solari übertraf ihn noch um einen Ring. Auch Patrick Meyer an Position zwei glänzte am Stand mit 384 Ringen. Doch Nationalkaderschütze Philipp Grimm schlug ihn mit 389 Ringen. Das war in diesem Wettkampf auch das Top-Resultat. Die anderen drei Weiler Schützen waren chancenlos. Sowohl Pavel Svetlik, Enrico Schaich als auch Sylvain Garconnot unterlagen mit jeweils sieben Ringen Differenz.

Im zweiten Wettkampf an diesem Wochenende in Hambrücken erfüllte der ESV Weil die Pflicht, setzte sich gegen den Elften und Vorletzten Hitzhofen-Oberzell mit 3:2-Siegen durch. Die Erkenntnisse des Wettkampfes waren, dass der Tscheche Pavel Svetlik weiter unter seinen Möglichkeiten schießt. Mit 375 Ringen musste er gegen Stefan Negler ins Stechen und den Siegpunkt mit einer Neun gegenüber einer Zehn seines Gegners abgeben. Für Cora Onuseit, die in ihrem Wettkampf mit 360 Ringen unterlag, dürfte aktuell die Bundesliga noch zu anspruchsvoll sein.