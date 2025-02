Sportschießen: ESV-Titeljubel kennt keine Grenzen

Die beiden Spitzenvereine aus dem Süden hatten sich in den vergangenen Jahren des Öfteren duelliert. Natürlich in der Vorrunde (in dieser Saison 5:0 für Kelheim mit superstarken 1921 Ringen), aber auch bei diversen Bundesligafinals. Zuletzt 2023 im Goldfinale, als Kelheim-Gmünd ebenfalls mit 5:0 die Oberhand behielt.

Weiler haben das bessere Nervenkostüm

Beide Teams vertrauten auf ihre erfolgreiche Halbfinalbesetzung, es lagen Spannung und Nervosität in der Luft, die sich auch in den ersten Schüssen bemerkbar machten: Achter-Wertungen oder knappe Neuner gab es bei nahezu allen zehn Schützen zu sehen. Dennoch kam Weil besser in die Partie und lag nach der ersten Zehnerserie in vier von fünf Duellen, wenn auch knapp, vorne. Lediglich Monika Karsch auf Position fünf hielt bis dato die Kelheimer Farben vorne.