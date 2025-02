Sportschießen: Finale Furioso für den ESV Weil

Der ESV Weil am Rhein hat eine solide Saison geschossen. Auf die Schützen der ersten vier Positionen war durchweg Verlass, immer wieder gab es Ergebnisse an die 380 Ringe oder darüber. Da im Süden in dieser Saison gleich acht Teams Finalambitionen hatten, qualifizierte sich das Team aus Weil am Ende trotz dreier Niederlagen sicher für das Finale. Am letzten Wettkampf war selbst mit der Niederlage gegen Waldenburg die Finalteilnahme nicht mehr in Gefahr.